Karısını öldürmek için 886 KM yol yapmış

Henüz 20 yaşında yeni evli, eşinin uyguladığı şiddetten bıkan Süheyla K. adlı genç kadın, Sivas'tan gelen katil ruhlu kocasının bıçaklı saldırısına uğradı. 20 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç kadının hastaneye kaldırıldı. Ölüm kalım mücadelesi veren Süheyla K. yoğun bakımda tutulurken, katil ruhlu koca eşinin eline bulaşan kanıyla birlikte yakalandı.



Sivas’ta kocasından şiddet gören 20 yaşındaki Süheyla K., evden kaçarak İstanbul’daki dedesine sığındı. İstanbul’a gelen koca Mehmet K., adresini tespit ettiği ve evden çıktığını gördüğü eşini, arkadan saldırarak defalarca bıçakladı. Olay yerinden kaçan zanlı Mehmet K., polis tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesi bulunuyor.

Kocasından şiddet görerek, Sivas’tan İstanbul’a kaçan 20 yaşındaki Süheyla K., kocasından kurtulamadı. Sivas’tan İstanbul’a gelerek eşini defalarca bıçaklayan şüpheli Mehmet K.’nın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli saldırı öncesi, olayda kullandığı bıçağı bir markette satın alırken alırken görülüyor.

Sivasta yaşayan Süheyla K., eşi Mehmet K. (26) tarafından şiddette maruz kaldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre şiddete dayanamayan genç kadın, bir süre önce evden kaçarak İstanbul’da yaşayan dedesinin evine sığındı. Polise şikayette bulunmayan Süheyla K., İstanbul’da yaşamaya başladı.



BOŞANMA DAVASI AÇTI



Kocasından gördüğü şiddetin ardından Süheyla K., boşanma davası açtı. Boşanma aşaması yaşanırken, koca Mehmet K., İstanbul’a kaçan eşini bulmak için iz sürmeye başladı. kısa bir süre önce İstanbul’a gelerek eşini aramaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI



Şüpheli yaptığı aramada eşinin , Kartal yakacık yeni mah. Topçeşme sokakta evden çıkarken gördü. Arkadan eşine yaklayan şüpheli elindeki bıçakla, sırtından ve bacağından defalarca sapladı. 20’den fazla bıçak darbesi, alan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ELİ KESİK YAKALANDI



Bunun üzerine Kartal İlçe Emniyet müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip harekete geçti. Yapılan incelemede, şüphelinin Pendik tarafına kaçtığı tespit edildi. Polisin yaptığı araştırmaya göre, şüphelininde eli kesikti. Tespit edilen bölgedeki kafelerde araştırma yapan polis eli kesik şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli İlçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Hayatı tehlikesi bulunan Süheylla K.’nın kocasıyla yaşadığı şiddetten dolayı polise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Olayın ardından soruşturmaya devam eden polis, şüphelinin güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. Görüntülerde şüphelinin olay öncesi , saldırıda kullandığı bıçağı satın aldığı görülüyor. Saldıradan sonra Pendik’e kaçan şüpheli Mehmet K., burada yakalandığı kafeye girerken görüntüsü görülüyor. Olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediliyor.