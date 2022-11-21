

Karkamış'a roket saldırısı düzenlendi, 2 can kaybı var

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Saldırıda can veren Ayşenur Alkan adlı öğretmenin cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti.



İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

SINIR HATTINDA GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Gaziantep ve Kilis'e yönelik roketli saldırılar sonrası sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Saldırıların ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen terör hedefleri; obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinden PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli saldırının ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan mühimmat yüklü savaş uçakları havalandı. Üsteki hava hareketliliği sürerken, kargo uçaklarının da iniş-kalkış yaptığı gözlendi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından alçakça düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI YAKININA 2 ROKET MERMİSİ DÜŞTÜ

Öte yandan Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG’li teröristler tarafından ateşlenen 2 roket mermisi, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş araziye düşüp patlayan mermiler, herhangi bir can kaybına yol açmadı. Roketin atıldığı noktalardaki teröristler, sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alındı. Kilis'e dün akşam saatlerinde yapılan roketli saldırıda 1 asker ile 7 polis memuru yaralanmıştı.