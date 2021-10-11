

Karkamış'a Suriye'den havanlı saldırı | Tansiyon yükseliyor





Gaziantep Karkamış'a terör örgütlerinin mevzilendiği Suriye'nin sınır kesiminden 5 havan topu atıldı, sınır birlikleri karşılık verdi. Bölgede tansiyon yüksek.

Türkiye, Suriye üzerinden Amerikan yönetimi tarafından kışkırtılan yeni dalga terör saldırısıyla mücadele ediyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesine sabah saatlerinde Suriye tarafından atılan 5 havan topu atıldı.

Gaziantep Karkamış'a atılan havan toplarından 2’si gümrük sahası yakınlarına, 1 tanesi bir evin çatısına, 1 tanesi ilçe merkezindeki bir parka ve 1 tanesi askeri bölgenin yakınına düştü.

Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Havan topu düşen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldı.

SINIR BİRLİKLERİNDEN KARŞILIK

Öte yandan, saldırının hemen ardından ise angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.