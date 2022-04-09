Karpuz fiyatı yüzünden pompalı tüfekle pazarı bastı

Pazar yerlerinde sebze ve meyve fiyatları ateş pahası olunca, vatandaşlarla satıcılar arasında gerginlik yaşanıyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada bir saldırgan, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Korku dolu anların yaşandığı saldırıda yaralanan olmazken, olay anı kameraya yansıdı.

Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nda akşam saatlerinde iddiaya göre, alışverişe gelen bir şahıs, satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu. Karpuza istediği indirim yapılmayınca şahıs küfür ederek pazardan ayrıldı.

Birkaç dakika sonra olay kızışınca bu kez kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen öfkeli bir şahıs, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde yaralanan olmazken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırgana karşı öfkesini bir süre üzerinden atamayan pazarcılar, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan olay anı ise çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.



