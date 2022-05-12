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Kaşıkçı elması çalındı mı? Milli Saraylar'dan açıklama geldi

Topkapı Sarayı'nda son iki yıldır sergilenen dünyanın en değerli taşlarından Kaşıkçı Elması'nın çalındığı haberlerine en yetkili kurumdan açıklama geldi. 

12 Mayıs 2022 Perşembe 19:02
Kaşıkçı elması çalındı mı? Milli Saraylar'dan açıklama geldi

Kaşıkçı elması çalındı mı? Milli Saraylar'dan açıklama geldi


Çok sayıda müze ile saraydan, tarihi eserlerin kaybolduğu iddiasına bugün bir yenisi daha eklendi. Kaşıkçı Elması'nın çalındığı haberleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Peki haber doğru mu?

Topkapı Sarayı'nda son iki yıldır sergilenen dünyanın en değerli taşlarından Kaşıkçı Elması'nın çalındığı haberlerine en yetkili kurumdan açıklama geldi. 

Twitter'da TT (Trend Topic) olan Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğuna dair paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı buldu. 

'Kaşıkçı Elması çalındı' iddialarına ise Milli Saraylar'dan açıklama geldi.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Milli Saraylar'dan yapılan açıklamada, "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir" denilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

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KaşıkçıKaşıkçı Elması
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