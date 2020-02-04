

Katil halk otobüsü sürücüsü hakkında müebbet istendi

Halk otobüsü sürücüsünün dehşetine sahne olan İstanbul Beşiktaş’taki facia hakkında iddianame hazırlandı. Otobüs durağına dalarak bir kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü N.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli N.K., hakkında “1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis talep edildi.



Beşiktaş’da durağa dalarak bir kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü N.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli N.K., hakkında “1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis talep edildi.

DURAĞA DALDI, BIÇAKLA İNİP SALDIRDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, özel halk otobüsü şoförü N.K.’nın, Beşiktaş’daki otobüs durağı ve burada bekleyen yolculara çarparak bir kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi. İddianamede, kazadan sonra otobüsten inen şüpheli N.K.’nın bazı şahısları elindeki bıçakla yaraladıktan sonra denize atladığı ifade edildi.

OTOBÜSTE ARIZA YOK

Otobüsle ilgili olarak verilen bilirkişi raporunda, şüpheli N. K.’nin kullandığı otobüsün, motor aksamı, gaz, vites, fren ve direksiyon sistemlerinin sorunsuz olarak çalışır durumda bulunduğu belirtildi. Raporda, aracın sürüş ve kontrol güvenliği açısından herhangi bir fonksiyonel arızasının bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

UYUŞTURUCU VE ALKOL KULLANDIĞINI GÖRMEDİM

Şüpheli N. K.’nın babası Ş.K.’nın verdiği ifadesinde, oğlunun bildiği kadarıyla hiçbir psikolojik rahatsızlığı bulunmadığını, 8 yıldır birlikte çalıştıklarını, daha önce psikolojik bir bozukluk için ilaç kullandığını, uyuşturucu kullandığını, alkol kullandığını görmediğini söylediği belirtildi.

BİR GECE ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

Şüpheli N. K.’nin poliste alınan ifadesinde, olaydan önceki gece uyuşturucu madde kullandığını, olay sırasında frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını bilerek ve isteyerek bozduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde olaydan önce mahalleden bir arkadaşıyla telefonla konuştuğunu, bu kişinin polislerle işbirliği yaptığını, kendisini erkeklikten edip içeri attıracaklarını söylediklerini, kendisi ve ailesiyle uğraşan şahıslar olduğunu düşündüğünü söylediği belirtildi.

KALABALIK OLDUĞU İÇİN DURAĞI SEÇMİŞ

Olayın gerçekleştiği yerin güzergahı olmadığını, daha çok kişiye çarpmak için bu kalabalık durağı seçtiğini, otobüste herhangi bir arıza bulunmadığını, otobüste bulunan kameraları sabah saatlerinde çalıştığı ve kayıt yaptığı sırada bilerek ve isteyerek bozduğunu, polislerin kendisini sürekli takip etmesinden rahatsız olduğu için bunu yaptığını, amacının insanlara çarparak öldürmek olmadığını, kendisine yapılanlara dikkat çekmek istediğini, daha önce bu konuda savcılığa başvurduğunu ifade etti. Masum insanlara zarar verdiği için pişman olduğunu söyleyen şüpheli Necdet K., olaydan bir dakika önce eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi.

CEZA EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafında verilen raporda, şüpheli Necdet K.’nin kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu belirtildi. Raporda, şüphelinin, ceza sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği tespit edilmediği, ceza sorumluluğunun tam olduğu, iradi olarak alınan alkol ve uyuşturucu maddelerin ceza sorumluluğunu etkilemediği yönünde rapor verildi.

VATANDAŞLARA KASTEN ÇARPTI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Necdet K.’nin kullandığı halk otobüsü ile güzergah dışına çıkarak olay yeri olan Beşiktaş’daki otobüs durağında beklemekte olan vatandaşlara kasten çarptığı belirtildi. İddianamede, otobüsten bıçakla inen şüphelinin, çevredeki vatandaşlara bıçağı savurduğu belirtildi. İddianamede, şüphelinin, bir kişiyi kasten öldürmek, 14 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan bir müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapis cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilirse tutuklu sanık N.K.’nın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.