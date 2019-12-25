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Katil zanlısı kocaya haksız tahrik indirimi verildi

Bir türlü önlenemeyen kadın cinayetlerinde, katil zanlısı polis kocaya mahkemeden haksız tahrik indirimi verildi. 

25 Aralık 2019 Çarşamba 17:17
Katil zanlısı kocaya haksız tahrik indirimi verildi

Katil zanlısı kocaya haksız tahrik indirimi verildi

Türkiye kadın cinayetlerini önlemek için yoğun çaba harcarken duruşma salonlarında yaşananlar duyanları şaşkına çeviriyor. Kadın cinayetlerinde yargının tartışmalı kararlarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'de boşanma davası açan eşi Elif Kaya Yavuz'u iki el ateş açarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla indirdi.

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerinde yargının tartışmalı kararlarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'de boşanma davası açan eşi Elif Kaya Yavuz'u iki el ateş açarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla indirdi.

İki yıl önce (26 Haziran 2018 tarihinde) Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Elif Kaya Yavuz, polis memuru eşi İbrahim Yavuz'a boşanma davası açtı. İbrahim Yavuz, tartıştığı eşini iki el ateş açarak öldürdü. Tutuklanan Yavuz hakkında eşe yönelik kasten öldürme suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına çiftin oğlu B.Y. de katıldı.

OĞLU CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Karar öncesi B.Y.’ye son sözü soruldu. B.Y., “Şikayetçiyim sanığın cezalandırılmasını istiyorum” dedi. İbrahim Yavuz ise son söz olarak, “Bu olay eşimin aşırı tahrikleri sonucunda meydana gelmiştir. Takdir mahkemenindir. Lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum” dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti İbrahim Yavuz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, olaya ilişkin iddia edilen hakaretlerin kim tarafından yapıldığının tespit edilemediği gerekçesiyle indirimi İbrahim Yavuz lehine kullandı. Bu durum haksız tahrik indirimi sayılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 24 yıl hapis cezasına çevrildi. Ayrıca sanık hakkında başka takdiri indirim veya artırım olmadığına hükmedildi.

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