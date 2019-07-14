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Kavga etmek için intihardan vazgeçti

Canına kıymak için bir günde iki kez köprüye çıktı, kavga etmek için intihardan vazgeçti. Trafiği kilitleyince vatandaşların tepkisi sert oldu.

Kavga etmek için intihardan vazgeçti

Canına kıymak için bir günde iki kez köprüye çıktı, kavga etmek için intihardan vazgeçti. Trafiği kilitleyince vatandaşların tepkisi sert oldu.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:43
Kavga etmek için intihardan vazgeçti

Kavga etmek için intihardan vazgeçti


Ekonomik bunalımda olduğu için canına kıymak istediğini söyleyen gencin köprü üstündeki eylemi, çıkan kavga yüzünden yarıda kaldı. İntihar girişimi yüzünden trafik kilitlenince sürücülerin tepkisine kızan eylemci kendisine bağıran şoföre kızınca intihardan vazgeçti...

Esenyurt’ta bir günde 2 kez köprüye çıkarak intihara kalkışan genç yüzünden Haramidere TEM bağlantı yolu trafiğe kapandı. İntihara kalkışan genç, öfkeli bir sürücünün kendisine hakaret ettiğini görünce kavga etmek için intihardan vazgeçti.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda bir genç maddi sıkıntılarını bahane gösterip bir günde 2 kez intihar girişimi için köprüye çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak köprünün altında bulunan Haramidere TEM Bağlantı yolunu Beylikdüzü istikametine trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise trafiğe kapatılan yolda hava yastığı açtı. İntihar teşebbüsü nedeniyle TEM Bağlantı yolunda araç trafiği oluştu.


"AŞAĞI İN" DİYE BAĞIRDILAR

Olay nedeniyle uzun süre trafikte kalan sürücüler de intihara kalkışan gence tepki gösterdi. Öfkeli bir sürücü intihar teşebbüsünde bulunan gence tepki göstererek, "aşağıya in" diye bağırdı. İntihar teşebbüsünden bulunan genç kendisine bağıran sürücüye küfürle karşılık verince, bu kez sürücü gencin yanına çıkmak istedi.

Bu sırada intihara teşebbüs eden şahıs da kavga etmek için korkuluklardan inerek eylemini sonlandırdı. Gözaltına alınan genç, polis merkezine götürüldü.


 

Son Güncelleme: 14.07.2019 10:35
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Doğan Araslı BulvarıSon Dakika HaberHakaretTrafikİntiharEsenyurt
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