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Kavgayı ayırmaya giden polis memuru kendi silahıyla vuruldu

Komşu kavgasına müdahale etmeye hazırlanan polis memuru Alaattin Özdemir, kargaşa sırasında kendi silahıyla vuruldu.

Kavgayı ayırmaya giden polis memuru kendi silahıyla vuruldu

Komşu kavgasına müdahale etmeye hazırlanan polis memuru Alaattin Özdemir, kargaşa sırasında kendi silahıyla vuruldu.

03 Aralık 2019 Salı 22:49
Kavgayı ayırmaya giden polis memuru kendi silahıyla vuruldu


Kavgayı ayırmaya giden polis memuru kendi silahıyla vuruldu


Komşular arasında çıkan kavga polis memurunun ağır yaralanmasına neden oldu. Bursa'da, komşular arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurlarından Alaattin Özdemir, yaşanan arbede sırasında kendi tabancası ile başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, şüpheli Murat D. gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre akıllara durgunluk veren olay, saat 19.40 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su deposu Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbede sırasında iddiaya göre kavga eden apartman sakinlerinden Murat D., polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını almaya çalıştı. İddiaya göre yaşanan arbede sırasında tabancanın ateş alması sonucu polis memuru Alaattin Özdemir, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

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