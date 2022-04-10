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Kayıp Buket Uslu'nun ailesi 32 gündür perişan

Dikili'de 32 gün önce okula gitmek için evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Buket Uslu'nun ailesi perişan oldu.

10 Nisan 2022 Pazar 23:39
Kayıp Buket Uslu'nun ailesi 32 gündür perişan

Kayıp Buket Uslu'nun ailesi 32 gündür perişan


İzmir'in Dikili ilçesinde 32 gün önce okula gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan lise öğrencisi Buket Uslu'nun (15) ailesi, kızlarının akıbetinden endişe ediyor. Baba Veli Uslu, "32 gündür kızım kayıp. Bu sürede bırakın görmeyi sesini dahi duymadık. Ölmüş olabileceğinden şüpheleniyorum" dedi.

Dikili'de yaşayan Veli Uslu, 8 Mart'ta Aliağa ilçesinde lise eğitimi gören kızı Buket Uslu'yu, belediye otobüsüne bindirip okula gitmesi için otogara gönderdi. Ancak Buket Uslu'dan bir daha haber alınamadı.

Okula gitmediği öğrenilen Buket için aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.


32 GÜNDÜR İZİNE RASTLANMADI

Aile ayrıca, kızlarının D.Ç. (19) isimli kişi ve ailesi tarafından kaçırıldığı şüphesiyle de şikayetçi oldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri Buket'i bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 32 günde Buket'ten bir ize rastlanmadı.

"ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİNDEN ŞÜPHELENİYORUM"

Buket'in babası Veli Uslu, kızının nerede olduğuna dair bir ipucu bulamadıklarını belirterek, "32 gündür kızım kayıp. Bu sürede bırakın görmeyi sesini dahi duymadık. Ölmüş olabileceğinden şüpheleniyorum. Perişan ve tedirginiz. Eşim de çok kötü durumda. Biz artık kızımızın bulunmasını istiyoruz. Nerede, ne yapıyor bilmek istiyoruz" dedi.

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DikiliKayıpLiseli Kız
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