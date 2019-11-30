Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
106904
ALTIN
270.594
DOLAR
5.7397
STERLİN
7.4352
EURO
6.3243

Kayıp Çinli kadını öldürüp çiftliğe gömmüşler

Geçtiğimiz ay esrarengiz bir şekilde kaybolan Çinli kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Lisha Yu adlı kadının cesedi Bolu'da aranıyor.

Kayıp Çinli kadını öldürüp çiftliğe gömmüşler

Geçtiğimiz ay esrarengiz bir şekilde kaybolan Çinli kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Lisha Yu adlı kadının cesedi Bolu'da aranıyor.

30 Kasım 2019 Cumartesi 00:13
Kayıp Çinli kadını öldürüp çiftliğe gömmüşler


Kayıp Çinli kadını öldürüp çiftliğe gömmüşler


Erkek arkadaşının ihbarı ile bir ayı aşkın bir süredir kayıp olduğu için Türkiye genelinde aranan Çinli kadının öldürüldüğü belirlendi. Lisha Yu adlı talihsiz kadını öldürenlerin, cesedini de bir çiftlikte araziye gömdüğü iddia ediliyor. Lisha Yu'nun cansız bedenini bulmak için söz konusu çiftlikte kazı çalışmaları yürütülüyor.

İstanbul’da 2 Ekim günü kayıplara karışan Çinli kadın Lisea Yu, öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kadına ait cansız bedenin İstanbul dışında bir çiftlikte gömüldüğü belirtiliyor. Ceset bulma çalışmalarına başlandı.

İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 2 Ekim’de otomobiliyle yaptığı kazanın ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu.


UZUN ZAMAN HABER ALINAMADI

Lisha Yu’nun kendisi gibi Çin vatandaşı olan lokantacı erkek arkadaşı polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis kayıtlarına göre, Lisha Yu’nun otomobili ortadan kaybolmasından iki gün sonra otoyol gişesinden geçti. Ancak ne otomobilden ne de Lisha Yu’dan haber yoktu.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!

Başvurunun ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre, öldürülen Çinli kadın Bilecik’te bir çiftlik evinde gömülmüştü. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Yabancı uyruklu olduğu belirtilen şüphelilerin olayla bağlantısı inceleniyor. Çiftlik evinde de genç kadının cesedinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değnekçi dehşeti, 7 ay sonra yeniden bıçakladı
Değnekçi dehşeti, 7 ay sonra yeniden bıçakladı
İrem Su Akkaya'nın katiline 9.9 yıl hapis cezası
İrem Su Akkaya'nın katiline 9.9 yıl hapis cezası
Metrobüs'te taciz iddiası, 2 Senagalli gözaltında
Metrobüs'te taciz iddiası, 2 Senagalli gözaltında
İş adamından kadın öğretmene korkunç suçlama | Beni batırdı
İş adamından kadın öğretmene korkunç suçlama | Beni batırdı
Magandalar, ambulansa silahla saldırdı
Magandalar, ambulansa silahla saldırdı
Bahşiş çetesi yol kesti, damadı bıçakladı, 
Bahşiş çetesi yol kesti, damadı bıçakladı, 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim