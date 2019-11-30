

Kayıp Çinli kadını öldürüp çiftliğe gömmüşler



Erkek arkadaşının ihbarı ile bir ayı aşkın bir süredir kayıp olduğu için Türkiye genelinde aranan Çinli kadının öldürüldüğü belirlendi. Lisha Yu adlı talihsiz kadını öldürenlerin, cesedini de bir çiftlikte araziye gömdüğü iddia ediliyor. Lisha Yu'nun cansız bedenini bulmak için söz konusu çiftlikte kazı çalışmaları yürütülüyor.

İstanbul’da 2 Ekim günü kayıplara karışan Çinli kadın Lisea Yu, öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kadına ait cansız bedenin İstanbul dışında bir çiftlikte gömüldüğü belirtiliyor. Ceset bulma çalışmalarına başlandı.

İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 2 Ekim’de otomobiliyle yaptığı kazanın ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu.



UZUN ZAMAN HABER ALINAMADI

Lisha Yu’nun kendisi gibi Çin vatandaşı olan lokantacı erkek arkadaşı polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis kayıtlarına göre, Lisha Yu’nun otomobili ortadan kaybolmasından iki gün sonra otoyol gişesinden geçti. Ancak ne otomobilden ne de Lisha Yu’dan haber yoktu.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!

Başvurunun ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre, öldürülen Çinli kadın Bilecik’te bir çiftlik evinde gömülmüştü. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Yabancı uyruklu olduğu belirtilen şüphelilerin olayla bağlantısı inceleniyor. Çiftlik evinde de genç kadının cesedinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

