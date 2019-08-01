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Kayıp çocuk ilaçlama tankında ölü bulundu

Arkadaşlarıyla oyun oynarken bir anda gözden kaybolan 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol, evin yakınında, tarım ilaçlama tankının içerisinde ölü bulundu.

Kayıp çocuk ilaçlama tankında ölü bulundu

Arkadaşlarıyla oyun oynarken bir anda gözden kaybolan 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol, evin yakınında, tarım ilaçlama tankının içerisinde ölü bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:23
Kayıp çocuk ilaçlama tankında ölü bulundu

Kayıp çocuk ilaçlama tankında ölü bulundu

Bursa Gürsu'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk bir tarım ilaçlama tankının içinde çıplak bulundu. Yunus Emre Akyol'un şüpheli ölümünü Adli Tıp Kurumu raporu aydınlatacak.


Evlerinin önünde oynarken kaybolan talihsiz çocuğun feci ölümü Gürsu'yu yasa boğdu. Bursa'da, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra bir anda gözden kaybolan 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol, evin yakınında, tarım ilaçlama tankının içerisinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi Kumlukalan Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol, babasıyla birlikte öğlen saatlerinde tarladan döndü. Ailesi, Yunus Emre Akyol’u evde bırakarak akraba ziyaretine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte mahallede oyun oynamak için evden çıkan Yunus Emre, arkadaşlarından ayrılarak bir anda gözden kayboldu.

KÜÇÜK ÇOCUK HER YERDE ARANDI


Akraba ziyaretinden dönen aile, çocuklarını bulamadı. Mahalle sakinlerinden yardım isteyen baba Hüseyin Akyol (40), her yerde oğlunu aradı. Yapılan arama çalışmaları sonucu oğluna ulaşamayan baba, saat 21.00 sıralarında durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.


Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Yunus Emre’nin evinin çevresinde bulunan arazide uzun süre arama yaptı. Çevrede yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadı.


TANKIN İÇERİSİNDE ZEHİRLENMİŞ

Baba Hüseyin Akyol’a ait evin çevresinde arama çalışmalarına devam eden ekipler, Yunus Emre’yi saat 01.00 sıralarında evin avlusunda bulunan tarım ilaçlama tankının içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde tankın içerisinde yatan çocuğun, zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Yunus Emre’nin ailesi ve yakınları, acı haberle sinir krizi geçirirken, çocuğun cansız bedeni tankerden çıkarılarak evin yanındaki akaryakıt istasyonunun ofis kısmına götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Yunus Emre’nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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