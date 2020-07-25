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Kayıp Elif Albayrak | 11 yaşındaki kız için JÖH'ler devrede

Giresun'un Bulancak ilçesi Semen Yayması'nda kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı

25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:07
Kayıp Elif Albayrak | 11 yaşındaki kız için JÖH'ler devrede

Kayıp Elif Albayrak | 11 yaşındaki kız için JÖH'ler devrede


Henüz 11 yaşındaki kız çocuğu Elif Albayrak Semen Yaylası'nda kayboldu. Kayıp ihbarının ardından AFAD, AKUT ve JÖH ekipleri Bulancak dağlarında arama çalışması başlattı.
Giresun'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda dün akşamdan bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Tevrat -Gülcan Akbayrak´ın kızı Elif Akbayrak, dün akşam Semen Yaylası'nda kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif'i bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine yaylaya jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),AKUT ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri, sevk edildi.

Ekipler, Elif Akbayrak'ı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Semen Yaylası
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