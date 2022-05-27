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Kayıp Koç Başlı Mezar Taşı terk edilmiş olarak bulundu

Tunceli'de 6 ay önce tescilli tarihi alandan çalınan ve 'Kırmızı bülten' ile aranan tarihi 'Koç Başlı Mezar Taşı' Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde bir köylünün ihbarı üzerine bulundu.

27 Mayıs 2022 Cuma 17:27
Kayıp Koç Başlı Mezar Taşı terk edilmiş olarak bulundu

Kayıp Başlı Mezar Taşı terk edilmiş olarak bulundu

Tunceli Hozat yakınlarında 500 yıldır Çılga Köyü ile birlikte anılan Koç Başlı Mezar Taşı çalındı, bulunması için kırmızı bültenle aranan tarihi mezar taşı terk edilmiş olarak bulundu
Merkeze bağlı Çılga köyünde tarihi 500 yıla dayandığı için tescillenen mezarlık alanından geçen yıl kasım ayında, eski dönemlerde yaşayan insanların örf ve adetleri, inançları ve mitolojik unsurlarını içeren 'Koç Başlı Mezar Taşı' çalındı. Durumu fark eden köylüler, Tunceli Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. Müze yetkilileri de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Savcılık ve güvenlik güçlerine bilgi verdi. Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, mezar taşını sitesinde bulunan 'Çalınan ve Kaybolan Kültür Varlıkları' bölümüne koydu ve durum bakanlık tarafından İnterpol'e bildirilerek 'Kırmızı bülten' ile aranması sağlandı.

Tunceli Valiliği koordinesinde jandarma, emniyet ve müze yetkililerince özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan çalışmalar ve duyuruların ardından, üzerinde işlemelerin olduğu 200 kilo ağırlığındaki 'Koç Başlı Mezar Taşı' için Buzlupınar köyünden gelen ihbarı değerlendiren ekipler, mezar taşını, üzeri farklı taşlarla kamufle edilmiş bir şekilde boş bir evin arkasında buldu. Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel, Uzman Arkeolog Özgür Şahin ve jandarma tarafından mezar taşı müzeye getirildi. 

"MÜZEYE GETİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Müze Müdürü Kenan Öncel, mezar taşının bulunmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Dün gece bir köylü vatandaşımızın bizi arayıp aradığımız eserin kendi köylerinde olma ihtimalinin olduğunu belirtmesi ve mezarı tarif etmesi üzerine sabah saatlerinde güvenlik güçlerimizle birlikte köye gittik. İncelemeler sonucunda çalınan mezar taşımızın olduğunu tespit ettik. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bu eserimizin aratılması için bilgi vermiştik. Bakanlığımız da ülkenin tüm illerine ve gümrük kapılarına da bilgi vermişti. Ayrıca bu eserimiz 'Kırmızı bülten' ile yurt dışı ve yurt içinde arattırılan eserler arasında yer almaktaydı. Biz eserimizi sapasağlam bulup müzemize getirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Mezar taşını çalan kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sürüyor.

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