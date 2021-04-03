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Kaymakam Yılmaz Kurt'un ölümü | İntihar etmiş

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un aracı içinde ölü bulunmasının ardından yapılan ilk açıklamada olayın intihar ettiği bildirildi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 03:02
Kaymakam Yılmaz Kurt'un ölümü | İntihar etmiş

Kaymakam Yılmaz Kurt'un ölümü | İntihar etmiş


Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'in Akbük Mahallesi'nde, otomobilinde ölü bulundu. Kaymakam Kurt'un, yapılan ilk incelemede başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği öğrenildi


Olay, saat 21.00 sıralarında Akbük Mahallesi sahil kenarında kayalık bölgede meydana geldi. 17 Eylül 2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan ve evli 2 çocuk babası Yılmaz Kurt, iddiaya göre bugün mesai saati bitiminde Kaymakamlıktan ayrılırken personelle helalleşti.

Kurt'un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt'un telefon sinyalinden Didim Akbük Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

DHA'nın haberine göre; bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Kaymakam Kurt otomobilin içerisinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
İntiharKuyucak
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