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Kayseri'de 'Halay başı kavgası' çıktı, polisler yaralandı

Kayseri'de bir düğün salonunda müzik tartışması ile birlikte halay başı sırası tartışması kavgaya döndü, gelin ve damadı zor durumda bırakan kavga salon dışına taştı, polis müdahale etti.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:10
Kayseri'de 'Halay başı kavgası' çıktı, polisler yaralandı


Kayseri'de 'Halay başı kavgası' çıktı, polisler yaralandı

Kayseri'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı.


Kayseri'de dün akşam saat 20.30 sıralarında bir düğün salonunda davetliler arasında 'halay başı' ve 'müzik seçimi' konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti.

Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı.


2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.

Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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KayseriMüzik KavgasıDüğün KavgaHalay Başı
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