Kayseri'de maden ocağında göçük, 1 işçi can verdi





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde çinko maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin, “İki vatandaşımızdan birisinin ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır. Diğer vatandaşımız ise sağ olarak kurtarılmıştır” açıklamasını yaptı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bugün çinko maden ocağında iki işçi göçük altında kaldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son durum hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında göçük altında kalan iki vatandaşımızdan birisinin ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır. Diğer vatandaşımız ise sağ olarak kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz.