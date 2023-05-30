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Kayseri'de skandal görüntülere bakanlık ve valilik el koydu

30 Mayıs 2023 Salı 16:51
Kayseri'de skandal görüntülere bakanlık ve valilik el koydu

Kayseri'de skandal görüntülere bakanlık ve valilik el koydu

Sosyal medyada küçük yaşta bir kız çocuğunun alkol alınan masaya çıkarılarak oynatılması tepkilere neden oldu.


Kayseri'de sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda küçük bir kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılarak oynatıldığı görüldü. Konuyla ilgili Kayseri Valiliği, soruşturmanın ardından olayın sorumluları hakkında işlem başlatıldığını bildirildi.


Kayseri'de, 3 gün önce bir kişi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, küçük bir kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılarak oynatıldığı görüntüleri paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.


VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan görüntülerde, kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılarak oynatıldığı, çevredekilerinde alkışladığı görüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntüleri çeken Tik Tok kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerimiz harekete geçmiş, Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Emniyet ve Jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen byburak3858 isimli tiktok kullanıcısının Burak Çakmak isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır. Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anahtar Kelimeler:
KayseriTiktok
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