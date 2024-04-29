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Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gelen gence kamyon çarptı

Kayseri'de yanında arkadaşlarıyla yola çıkan Neşet Turan'a kamyon çarptı. Yolda canlı yayın açan gencin kaza anı çekilen görüntüleri inceleniyor.

29 Nisan 2024 Pazartesi 07:52
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gelen gence kamyon çarptı






Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gelen gence kamyon çarptı

Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmek için çıktığı yolda canlı yayın yapan gence kamyon çarptı. Güvenlik güçleri çarparak kaçan kamyon ve sürücüsünü bulmaya çalışıyor.


Kayseri'den İstanbul'a gitmek için 8 gün önce 2 arkadaşıyla birlikte yürüyerek yola çıkan Neşet Turan'a yol kenarında yürürken sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'de oturan Neşet Turan, İstanbul'a gitmek için 2 arkadaşıyla birlikte 8 gün önce yürüyerek yola çıktı. Güzergah üzerinde konaklayarak yollarına devam eden Neşet Turan, dün akşam saat 20.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarına geldiğinde, yolda kenarında yürürken bir taraftan da sosyal medyada canlı yayın yapmaya başladı.

Yol kenarında yürüyüp bir yandan da sosyal medyadan canlı yayın yapan Turan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR


Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, Turan'ın canlı yayın yaptığı cep telefonundaki görüntülerden yola çıkarak, kaçan kamyonun plakasını belirleyip, şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. 

Anahtar Kelimeler:
KayseriİstanbulCanlı YayınAksaray
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