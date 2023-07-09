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Kayseri'de Cin çıkarma rezaleti | Davacıları cinlerle korkutmuş

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan tarihi Sivas-i Hatun Camii imamı Orhan Köşker çok sayıda kadın ve kız çocuğuna cin çıkarma bahanesiyle cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

09 Temmuz 2023 Pazar 13:42
Kayseri'de Cin çıkarma rezaleti | Davacıları cinlerle korkutmuş

Kayseri'de Cin çıkarma rezaleti | Davacıları cinlerle tehdit etmiş



Kayseri’nin Develi ilçesindeki Sivas-i Hatun Camii imamı Orhan Köşker, “cin çıkarma” bahanesiyle onlarca kadın ve çocuğa istismarda bulunmaktan suçlanıyor. İmam Orhan Köşker’in yargılanmasına 18 Temmuz’da devam edecek. Tutuklanarak cezaevine gönderilen cinci hocanın çevresinden bazı kişilerin, davacıların, şikayetini geri çekmesi için sık sık aileleri ziyaret ettiği, mağdur çok sayıda vatandaşın ise 'Cinlerini bize musallat eder' korkusuyla şikayetçi olmadığı ifade ediliyor.

Kayseri’nin Develi ilçesindeki Güneyyukarı Mahallesi’ndeki Sivas-i Hatun Camii’nin imamı Orhan Köşker, ‘cin çıkarma’ bahanesiyle onlarca kadın ve çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

BirGün Gazetesi'nde Zuhal Çiloğlan imzasıyla yayınlanan habere göre cinsel istismara uğrayan çocukların ebeveynleri, imamın yakınları tarafından şikâyetten vazgeçmeleri için baskı gördüklerini söyledi.

PARA TEKLİF ETTİ

İmam Orhan Köşker’in taciz ettiği ileri sürülen çocuklardan birinin dedesi yaşananları anlattı. Köşker’e günde ortalama 40-50 kişinin ‘şifa bulmak’ için başvurduğunu anlatan dede, torunundan yaşananları öğrendikten sonra suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Dede, İmam Köşker’in kendisine başvuranları “Sana cin musallat olmuş” diyerek sözde 'tedavi' ettiğini aktardı.

Köşker’in kendisine gelen kadın ve çocukları korkuttuğunu ve istismar ettiğini anlatan dede, suç duyurusunda bulunduktan sonra tanımadığı iki kişinin şikâyetini geri alması için para teklif ettiğini söyledi. Ayrıca İmam Köşker’in ailesinin de evlerine gelerek “Şikâyetten vazgeçin” diyerek ısrarcı olduklarını anlattı.

“DAVACI OLURSAK CİNLERİNİ BİZE MUSALLAT EDER”

Çok sayıda kişinin mağdur durumda olduğunu bildiklerini söyleyen dede, sadece 18 kişinin şikâyetçi olmayı kabul ettiğini söyledi. Birçok mağdurun da “Davacı olursak cinlerini bize musallat eder” diyerek suç duyurusunda bulunmaya korktuğunu söyledi. Şikâyetler üzerine yaklaşık dört ay önce tutuklanan İmam Köşker’in yargılanmasına 18 Temmuz Salı günü devam edilecek.

Köşker’in, camiinin restorasyonu sırasında bulunan bin 111 taneli tesbihle, camii cemaatine “şifa” dağıttığı iddiası, iktidara yakın yayın organlarında da haber oldu. Haberlerde, İmam Köşker’in, özel günlerde ve sıkıntılı zamanlarda çekilen tesbihin, camii cemaatinin boynuna asılarak “rahmete vesile” olduğu iddialarına yer verildi.

Son Güncelleme: 09.07.2023 13:52
Anahtar Kelimeler:
KayseriDeveli
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