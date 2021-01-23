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Kaza yapan araçta sıkışan kız arkadaşını bıraktı kaçtı

Adana'da polisten kaçarken kaza yapan araçta sıkışan kız arkadaşını bırakarak kaçan zanlı kaçtı. Polis ekipleri zanlıyı yakalayınca gerekçesi de ortaya çıktı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 02:33
Kaza yapan araçta sıkışan kız arkadaşını bıraktı kaçtı

Kaza yapan araçta sıkışan kız arkadaşını bıraktı kaçtı


Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Araç içerisinde sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı. Yakalanan sürücü ceza yememek için aracı kendisini kullanmadığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 ALU 56 plakalı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü İzzettin A.(24) polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü İzzettin A., tehlikeli araç kullanarak polislerden kaçmaya çalıştığı sırada, Çukurova ilçesine bağlı Öğretmen Bulvarı üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü İzzetin A., kaza yaptıktan sonra, araç içerisinde sıkışan ismi öğrenilemeyen kız arkadaşını bıraktı. Arkasına bakmadan, araçtan inip yaya olarak polisten kaçmaya çalıştı. Ancak Çukurova Devriye ekipleri sürücü İzzettin A.’yı kıskıvrak yakaladı.

Yakalandıktan sonra öfkeli tavırlar sergileyen İzzettin A.’ya polisler ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Kaza yerine gelen trafik polisleri, sürücü İzzettin A.’ya alkol testi yapmak istedi. Ancak, İzzet A., cezadan kaçmak için aracı kendisinin kullanmadığını söyledi. Sürücü İzzettin A. gözaltına alındı.

Polis, kaza yapan aracı bağlayarak emniyetin otoparkına çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
AdanaKaza
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