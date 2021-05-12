Kaza yapan kuryenin telefonunu çaldı, tutuklandı



Yasak alanda U dönüşü yapan bir taksinin çarparak yere düşürdüğü kuryenin cep telefonunu çalarak kayıplara karışan hırsız, polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı.,

İstanbul'da yasak yerden dönüş yapan taksiye seyir halinde olan motosikletli kurye çarptı. Motosikletli kurye çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralanırken, kazayı gören bir kişi yere düşen kuryeye yardım etmek yerine ona ait olan 3 bin lira değerindeki cep telefonunun kaşla göz arasında çaldı. Kuryenin şikayeti üzerine saatlerce kamera görüntüsü izleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

EŞYALARI YERE SAÇILDI

İstanbul'da, geçtiğimiz 23 Nisan Cuma günü Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü, yasak yerden sola dönüş yapmak istedi.

Edinilen bilgilere göre aniden direksiyonu sola kıran taksiye o esnada seyir halinde olan motosikletli kurye C.E. çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere savrularak yaralanırken, 3 bin lira değerindeki cep telefonu ve eşyaları yere saçıldı.

Kazanın ardından yaralı kurye yerde sağlık ekiplerini beklediği esnada kaza yerine gelen bir kişi, yerdeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

YARDIM ETMEK YERİNE TELEFONUNU ÇALDI

Kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çalan hırsız, yaralının yanında birkaç saniye durduktan sonra kalabalıktan yararlanarak hızla uzaklaştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kurye C.E.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye C.E. eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını fark etti. Bunun üzerine kurye, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.