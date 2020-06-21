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Kaza yapan psikiyatriste ikinci şoku yaşattılar!

Kaza yapan Psikiyatrist Zehra Gökmen adlı genç kadın hırsızların kurbanı oldu. Cüzdanı çalınan talihsiz kadın duruma isyan etti. 

21 Haziran 2020 Pazar 10:08
Kaza yapan psikiyatriste ikinci şoku yaşattılar!


Kaza yapan psikiyatriste ikinci şoku yaşattılar!


Trafik kazası sonrası kazadeye genç kadına yardım etmek için toplananlardan bir kişi, yaralı genç kadının cüzdanını çalarak kaçtı. Antalya'da, kontrolden çıkarak, orta refüjdeki ağaca çarpıp devrilen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Psikiyatrist Zehra Gökmen'in cüzdanı çalındı. Nasıl olduğunu hatırlamadığını söylediği kazayı sıyrıklarla atlatan Gökmen, tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Psikiyatrist Zehra Gökmen, çalıştığı Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki sağlık merkezinden evine gitmek için 07 NY 963 plakalı otomobili ile yola çıktı. Ancak Gazi Bulvarı'na döndüğü sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki ağaca çarpan otomobil, devrildi.

Kazayı sıyrıklarla atlatan Zehra Gökmen, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen Gökmen, "İş yerinden evime gitmek üzere yola çıktım. Tam kavşağı dönerken kaza meydana geldi. Nasıl olduğu hatırlamıyorum" dedi.

Otomobilden çıkartılırken içinde ehliyeti, kredi kartları ve bir miktar parası bulunan cüzdanının çalındığını söyleyen Gökmen, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

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