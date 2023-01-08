Kaza yaptı, sağlık görevlilerine saldırdı

İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu Avcılar mevkii Beylikdüzü yönünde meydana gelen olayda makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası önündeki araca çarpan otomobil savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğini devirdi.

Bu sırada aynı yönde giden bir kamyonet de kaza yapan araçlara çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinden biri, kazazedelerden biri ile konuşurken yumruklu saldırıya uğradı. Ayağı alçılı ve koltuk değnekli olan diğer kazazede de koltuk değneği ile sağlık görevlilerine saldırdı.

Çevredekiler saldırgana engel olurken sağlık görevlileri 'Beyaz kod' verdi. Yumruk atılan sağlık görevlisi, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne giderek rapor aldıktan sonra şikayette bulundu.

Kaza yapan araçlar çekicilerle kaldırılırken, yolda kumlama ve temizlik çalışması yapıldı. İki şeridin kapanmasına neden olan zincirleme kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



