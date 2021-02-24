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Kaza yerinde yaralı annesini bırakıp kaçtı

Kaza yapan motorsiklet sürücüsü yere yuvarlanan ve yaralanarak zor durumda kalan annesini olay yerinde bırakarak kaçtı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 16:28
Kaza yerinde yaralı annesini bırakıp kaçtı

Kaza yerinde yaralı annesini bırakıp kaçtı


Manisa Turgutlu'da iddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Sürücünün yaralı annesini bırakarak olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.


İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şehirler arası yolda devrildi. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile annesi E.Ü. (45) yaralandı. 

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ü., sağlık ekipleri tarafından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı daha sonra da kaburgalarında kırıklar oluştuğu için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. 

ANNESİNİ BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTI

E.Ü.'nün tedavisi sürerken, kazanın ardından annesini bırakarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutluKaza
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