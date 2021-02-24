Kaza yerinde yaralı annesini bırakıp kaçtı
Manisa Turgutlu'da iddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Sürücünün yaralı annesini bırakarak olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.
İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şehirler arası yolda devrildi. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile annesi E.Ü. (45) yaralandı.
ANNESİNİ BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTI
E.Ü.'nün tedavisi sürerken, kazanın ardından annesini bırakarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.