Kediye çarpmak istemedi, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı



Karaman'da hafif ticari aracın sürücüsü Merve Cingöz (30), aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Bariyerlere çarpan araçtaki Mediha Barçın (55) hayatını kaybederken 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı. Merve Cingöz, ağır yaralanan oğlu ambulanstan indirilirken sinir krizi geçirdi.



Kaza, saat dün akşam saat 21.15 sıralarında Karaman Konya karayolu 8'inci kilometrede meydana geldi.

İddiaya göre, 70 FP 707 plakalı hafif ticari araç ile Konya'daki bir hastaneden dönen Merve Cingöz, aniden yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif tiraci araç, refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Merve Cingöz ile araçta bulunan oğlu Ege Barçın (6) Mediha Barçın ve Emine Çay (53) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde kalbi duran sürücü Merve'nin oğlu Ege Barçın ve Mediha Barçın ile Merve Cingöz ve Emine Çay Çağrılan, sağlık ekiplerince Karaman eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mediha Barçın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ege Barçın ise müdahalenin ardından yeninden hayata döndürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Oğluyla aynı ambulansla hastaneye gelen anne Merve Cingöz, oğlu Ege Barçın ambulanstan indirilirken sinir krizi geçirdi.

Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Merve Cingöz "Anne kedi çıktı önümüze" diyerek gözyaşları döktü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.