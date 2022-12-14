Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kediye çarpmamak uğruna direksiyon kırdı, hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesi yakınlarında meydana gelen feci kazada henüz 18 yaşındaki Mustafa yiğit hayatını kaybetti.

14 Aralık 2022 Çarşamba 12:05
Kediye çarpmamak uğruna direksiyon kırdı, hayatını kaybetti

Kediye çarpmamak uğruna direksiyon kırdı, hayatını kaybetti


Konya'da, sürücüsünün kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Yiğit yaralanırken, yanındaki arkadaşı Erdem Yıldız ise yaşamını yitirdi.

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Seydişehir- Taraşcı yolu Gökçe Hüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 

Musa Yiğit ile birlikte iki arkadaşı otomobiliyle seyir halindeyken yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Yiğit ile yanındaki arkadaşı Erdem Yıldız yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdem Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

Anahtar Kelimeler:
KazaSeydişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serum geç geldi iddiasıyla terör havası estirdiler
Serum geç geldi iddiasıyla terör havası estirdiler
Sıla Akgül'ün ölümü | Liseli genç kız kazada can verdi
Sıla Akgül'ün ölümü | Liseli genç kız kazada can verdi
Tecavüzden tutaklanmıştı | Tarikat şeyhi tacizden berat etti
Tecavüzden tutaklanmıştı | Tarikat şeyhi tacizden berat etti
Mahkeme Ensar Vakfı’na verilen araziyi geri istedi
Mahkeme Ensar Vakfı’na verilen araziyi geri istedi
Çocuk istismarı skandalında halkın tepkisi sonuç verdi
Çocuk istismarı skandalında halkın tepkisi sonuç verdi
Cami içinde sevgilisi ile yakalanan imam meslekten atıldı
Cami içinde sevgilisi ile yakalanan imam meslekten atıldı
Tatil için gelen Rus doktora fuhuş yaptırmışlar
Tatil için gelen Rus doktora fuhuş yaptırmışlar
Kızını 6 yaşında evlendiren aile duruşmaya gitmeyecek!
Kızını 6 yaşında evlendiren aile duruşmaya gitmeyecek!
Beyza Taşkıran'ın intiharı | Hava limanında canına kıydı
Beyza Taşkıran'ın intiharı | Hava limanında canına kıydı
Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümü | Sevenleri acı haberle yıkıldı
Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümü | Sevenleri acı haberle yıkıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim