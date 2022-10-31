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Kemerköy’de mahkeme kararını kimse dinlemedi

AKP'nin medya yapılanmasını, kamu bankalarından aldığı krediyle adeta vurguna çeviren Demirören'e yargı dur dedi, ama dinleyen olmadı. 

31 Ekim 2022 Pazartesi 23:17
Kemerköy’de mahkeme kararını kimse dinlemedi

Kemerköy’de mahkeme kararını kimse dinlemedi


Kemerköy'de yeşil alanda yıkım başladı. Vatandaşlar tepki gösterdi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı gelmesi bir sevinç dalgası yaratsa da mahkeme kararını yok sayılarak yıkım çalışmalarına devam edildi.

Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası’na borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın devreye girmesiyle imara açılan Kemerköy’deki yeşil alanlarda talan başladı. Yıkım başladığı sırada Kemerköy sakinlerinin başvurusu ile mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmasına emniyet kararı uygulamadı. Direnen Kemerköy halkı sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Sabahın erken saatlerinde “Talana dur demek” için Kemerköy’de toplanan Göktürk Halkı barikat kurarken, yüzlerce çevik kuvvet polisi eşliğinde zorla siteye giren taşeron firma Özyazıcı inşaat’ın iş makinaları yeşil alanda kazı çalışmalarına başladı.

Yeşil alanda yıkım sürerken 4. İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı gelmesi bir sevinç dalgası yaratsa da mahkeme kararını yok sayılarak yıkım çalışmalarına devam edildi.

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Sözcüsü Gülseren Onanç, hukuksuz talana karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, “Kolluk kuvvetleri mahkeme kararını keyfi bir şekilde uygulamayarak suç işliyor. Orantısız güç kullanımı, kamu kaynaklarının kötüye kullanılması ve mahkeme kararının uygulanmaması nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hukuk haklılığımızı tescil etti, yıkıma talana karşı nöbet başlattık” dedi.

FATİH ALTAYLI; İNSAN İÇİNE NASIL ÇIKACAKSIN

Bu arada Göktürk'te gerginlik sürerken Habertürk yazarı Fatih Altaylı’dan Demirören’e tepki geldi. 

Twitter’dan paylaşım yapan Altaylı, “Yarın (Bugün) Göktürk de yeşil katliamı başlıyor.  Demirören in ziraat bankasına borçlarını ödemesi için yeşil alanlara imar verildi.

Yarın polis takviyeli inşaat ekipleri yeşile saldıracak. Kemerköy sakinleri ise direnecek.  Değer miydi Yıldırım Demirören.  Nasıl insan içine çıkacaksın” ifadelerini kullandı. 

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Kemerköy
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