Kendisini yakmak istedi, karakola götürüldü, çıkışta canına kaydı
Adana'da bir yurttaş, Tarsus-Adana istikametindeki Çukobirlik tesislerinin önünde kendini yakmak istedi. İfadesi alınmak için karakola götürülen yurttaş, karakol çıkışı bir aracın önüne atlayarak intihar etti. Olaya şahit olanlar, Cumhuriyet'e konuştu.
Adana'da bir yurttaş, dün sabah saatlerinde Tarsus-Adana istikametindeki Çukobirlik tesislerinin önünde kendini yakmak istedi.
'İşsizim, açım. Dayanacak gücüm kalmadı' dediği iddia edilen yurttaşı, çevrede geniş güvenlik önlemi alan emniyet mensupları sakinleştirmeye çalıştı.
'KARAKOL ÇIKIŞI İNTİHAR ETTİ'
Çukobirlik fabrikasında çalışan ve işe gittiği sırada olaya şahit olan Y.A., polisin yurttaşı uzun çabalar sonucu ikna ettiğini ve karakol çıkışında yanında ağabeyinin de olduğu halde intihar ettiğini belirtti.