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Kendisini yakmak istedi, karakola götürüldü, çıkışta canına kaydı

'İşsizim, açım, dayanacak gücüm kalmadı' diyerek kendisini yakmak isteyen yurttaş ifade için götürüldüğü karakolun çıkışında intihar etti

06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:05
Kendisini yakmak istedi, karakola götürüldü, çıkışta canına kaydı

Kendisini yakmak istedi, karakola götürüldü, çıkışta canına kaydı


Adana'da bir yurttaş, Tarsus-Adana istikametindeki Çukobirlik tesislerinin önünde kendini yakmak istedi. İfadesi alınmak için karakola götürülen yurttaş, karakol çıkışı bir aracın önüne atlayarak intihar etti. Olaya şahit olanlar, Cumhuriyet'e konuştu.
Adana'da bir yurttaş, dün sabah saatlerinde Tarsus-Adana istikametindeki Çukobirlik tesislerinin önünde kendini yakmak istedi.

'İşsizim, açım. Dayanacak gücüm kalmadı' dediği iddia edilen yurttaşı, çevrede geniş güvenlik önlemi alan emniyet mensupları sakinleştirmeye çalıştı.

'KARAKOL ÇIKIŞI İNTİHAR ETTİ'

İkna çabaları sonrası karakola ifade vermeye götürülen yurttaş, serbest bırakıldıktan sonra, işlek bir yola kendisini atarak intihar etti ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çukobirlik fabrikasında çalışan ve işe gittiği sırada olaya şahit olan Y.A., polisin yurttaşı uzun çabalar sonucu ikna ettiğini ve karakol çıkışında yanında ağabeyinin de olduğu halde intihar ettiğini belirtti.


 

Son Güncelleme: 06.07.2022 22:07
Anahtar Kelimeler:
İntiharCinayet
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