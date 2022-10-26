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Kentsel dönüşüm öncesi gecekondular kundaklandı mı?

İstanbul'un en kıymetli bölgelerinde kentsel dönüşüm baskısı yoğunlaşırken gece yarısı Fikirtepe'de 4 gecekondu yandı, vatandaşlar 'Binamıza çökmeye çalışıyorlar' şikayetinde bulunuyor.

26 Ekim 2022 Çarşamba 15:08
Kentsel dönüşüm öncesi gecekondular kundaklandı mı?


Kentsel dönüşüm öncesi gecekondular kundaklandı mı

Kadıköy'de metruk halde bulunan 4 gecekondu alev alev yandı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 81 yaşındaki yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Hızır Bey Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle metruk halde bulunan bir gecekonduda başlayan yangın kısa sürede aynı alan içerisinde bulunan diğer gecekondulara da sıçradı.


İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Oluşan yoğun dumandan etkilenen çevre sakinlerinden Ayhan Ö. (81), hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

"BİNAMIZA ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Konuya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Erdal Yılmaz, "Kentsel dönüşüm bahanesiyle iki tane müteahhit arka tarafta bulunan bir parsel içerisindeki binayı boşalttı. Bizim mevcut binamıza resmi yollardan bir şey yapamadıkları için binamıza çökmeye çalışıyorlar. Bizi korkutarak yıldırmak için burada ellerinden geleni yapıyorlar. Olayın çıkış sebebi bu. Yangın sırasında biz evdeydik bir anda parladı. Art arda patlamalar oldu. Bir anda yangın büyüdü" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
FikirtepeYangınKentsel Dönüşüm
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