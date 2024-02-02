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Kiliseye silahlı saldırı | 34 kişi hakim karşısında

İstanbul Sarıyer'de kilise saldırısıyla ilgili adliyeye sevk edilen 34 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, savcılık soruşturması devam ediyor,

02 Şubat 2024 Cuma 09:26
Kiliseye silahlı saldırı | 34 kişi hakim karşısında






Kiliseye silahlı saldırı | 34 kişi hakim karşısında

Türkiye'yi sarsan Sarıyer'deki kiliseye yönelik silahlı saldırının ardından iki katil zanlısı tutuklanırken, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar devam ediyor. Pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 34 şüpheli tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırının ardından başlatılan çalışmalarda 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı sınır dışı edilerek, geri gönderme merkezine gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli ise bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerini alması için 18 savcı görevlendirildi. Saat 11.00 sıralarında başlayan ifade işlemlerin akşam saat 20.00 sırlarında bitti. İfadeleri alınan 34 şüpheliden 13'ü "Örgüt üyeliği" suçundan, 21 şüpheli ise "örgüt üyeliği" ve "adam öldürmek" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Kilise Saldırısı
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