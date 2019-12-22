Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Kilosu bin Euro'ya çıkınca kaçakçılığı başladı

Avrupa ülkelerinde kilosu bin Euro'ya kadar müşteri bulan trüf mantarının uluslararası kaçakçılığı başladı. İran'dan Türkiye'ye getirilen 83 kilo trüf ele geçirildi.

22 Aralık 2019 Pazar 00:18
Kilosu bin Euro'ya çıkınca kaçakçılığı başladı

Kilosu bin Euro'ya çıkınca kaçakçılığı başladı

Son yılların popüler yiyeceği trüf mantarının kaçakçılığı başladı. Avrupa ülkelerinde kilosunun bin Euro'dan satıldığını duyan kaçakçılar, Türkiye üzerinden AB ülkelerine satılmak üzere İran'dan trüf getirdiği ortaya çıktı. Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına giden İran uyruklu 4 kişinin valizlerinin içerisinde 83 kilo trüf mantarı ele geçirildi.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda durumlarından şüphelenilen 4 İranlı’nın valizlerinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 TL değerinde 83 kilo 300 gram Trüf Mantarı ele geçti.

Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’a gitmek için havalimanına giriş yapan İran Uyruklu M.K, S.J., M.G. ve J.G. adlı kişilerden şüphelendi. Valizleri X-Ray’den geçirildikten sonra yapılan detaylı aramada, valizlerde toplam 83 Kilo 300 Gram trüf mantarı ele geçirildi. İran Uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G. gözaltına alınarak haklarında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek“ suçundan adli işlem yapıldı.

Ele geçirilen trüf mantarının gümrüklenmiş piyasa değeri 1.170.383,00 TL olduğu bildirildi. 4 İranlı’nın mantarları kaçak yollardan Türkiye’ye soktuğu ve İstanbul’da piyasaya sürecekleri belirtildi. Toplanması ve ticareti izne tabi olan trüf mantarının gıda ve kozmetik alanında kullanıldığı kaydedildi.
 

Trüf mantarı kaçakçılığına rekor ceza
Trüf mantarı kaçakçılığına rekor ceza
'Kara elmas' fındık bahçelerinde yetiştirilebilecek
'Kara elmas' fındık bahçelerinde yetiştirilebilecek
Trüf ormanı bulundu Manisalı çiftçilere piyango vurdu
Trüf ormanı bulundu Manisalı çiftçilere piyango vurdu
Trüf Mantarı yetiştiren köşeyi dönüyor
Trüf Mantarı yetiştiren köşeyi dönüyor
(ÖZEL HABER) MUĞLA TRÜF MANTARI MERKEZİ OLDU
(ÖZEL HABER) MUĞLA TRÜF MANTARI MERKEZİ OLDU
Kilosu bin euro olan trüfü Avrupa'da zenginler, Türkiye'de domuzlar yiyor
Kilosu bin euro olan trüfü Avrupa'da zenginler, Türkiye'de domuzlar yiyor
Anahtar Kelimeler:
Trüf MantarıTrüfVan Ferit Melen Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadına dayak atan maganda hayatının şokunu yaşadı
Kadına dayak atan maganda hayatının şokunu yaşadı
Kapkaççının son pişmanlığı, tüm mağdurlardan özür diledi
Kapkaççının son pişmanlığı, tüm mağdurlardan özür diledi
Urla ilçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı
Urla ilçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı
Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı!
Beşiktaş'a patlayıcı götürenler yakalandı!
Yolcu otobüsüne otomobil çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Yolcu otobüsüne otomobil çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Balat sapığını polis çatıda yakaladı
Balat sapığını polis çatıda yakaladı
Şantaj için getirilen gizli kameraları polis yakaladı
Şantaj için getirilen gizli kameraları polis yakaladı
Tacizcisini bıçakla yaralayan kadın için ibretlik karar
Tacizcisini bıçakla yaralayan kadın için ibretlik karar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim