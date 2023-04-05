Kimyasal sızıntı yüzünden 11 işçi hastanelik oldu





Esenyurt’ta bir sanayi sitesinde elektronik kart üretimi yapan fabrikada, kimyasal reaksiyon sonucu 11 işçi zehirlendi. Çalışanlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri fabrikada hava tahliyesi yaptı.

İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesinde yaşanan olayda, elektronik kart üretimi yapan fabrikada, yanlış işlem sonucunda kimyasal maddeler reaksiyona girdi.

Ortaya çıkan gaz, fabrikada çalışan 11 işçininsine yol açarken, durum yetkililere bildirildi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, işçiler fabrikadan tahliye edildi.

Kimyasal reaksiyon sonucunda zehirlenen 11 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri fabrikada hava tahliyesi yaptı.