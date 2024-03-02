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Kiracısı albino pitonu evde bırakıp gitmiş

Bir süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi, itfaiyenin yardımıyla girdiği dairede beslenmesi yasak olan albino piton ile karşılaştı

02 Mart 2024 Cumartesi 15:53
Kiracısı albino pitonu evde bırakıp gitmiş






Kiracısı albino pitonu evde bırakıp gitmiş

Türkiye ile çok sayıda ülkede beslenmesi yasak olan albino piton Antalya'da bir evde ortaya çıktı. Kiracısına ulaşamayan ev sahibi, girdiği dairede albino pitonla karşılaşınca hayatının şaşkınlığını yaşadı.

Antalya'da kiracısına ulaşamayan ev sahibinin, itfaiye eşliğinde girdiği dairede bulunan beslenmesi yasak albino piton, korumaya alındı.

Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1932 Sokak’ta dün akşam, 6 katlı apartmanın 5'inci katında oturan A.Y.’den haber alamayan mülk sahibi, binaya geldi. Mülk sahibi, kiracısı kapıyı açmayınca itfaiyeden yardım isterdi. Gelen itfaiye ekibinin kapıyı açıp içeri girdiği dairede albino cinsi piton bulundu. İtfaiye ekipleri beslemesi yasaklı tür olduğu için yılanı yakalayıp Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti. A.Y.’ye ise ulaşılamadı.


SOSYAL MEDYADA PİTONLA VİDEOLAR PAYLAŞMIŞ 

Bukalemun, tarantula gibi beslemesi yasaklı hayvanları evinde besleyip sosyal medya hesaplarından paylaştığı görülen A.Y.'nin, pitona 'Pakize' ismini verdiği öğrenildi. Sosyal medyasından pitonla çok sayıda fotoğraf ve video kaydı paylaştığı görülen A.Y.'nin, yılanı tavuk etiyle beslediği bir video da görüldü.

Yavruyken beslemeye başladığı albino pitona sarılmış halde videolar da paylaşan A.Y.'nin, görüntülerden birinde 'Siz de gün sonu pitonunuza sarılıp dertleşiyor musunuz? Yoksa normal misiniz?' yazdığı, başka bir videoda ise '1 aydır aç. Sanırım boyumu ölçüyor, beni yeme hayali kuruyor' diye yorumlar yazdığı görüldü.

Dişi olduğu belirlenen pitonun hayvanat bahçesinde birkaç gün karantinada tutulacağı, sonrasında sürüngenlerin olduğu yere alınacağı öğrenildi.


 

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlbino PitonPiton
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