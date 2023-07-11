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Kirasını ödemeyen Suriyeli kiracı ev sahibini bıçakladı

Bursa İnegöl'de oturduğu evde aylardır kira ödemeyen Suriyeli kiracı ile yakınları vatandaşlara bıçak, tornavida ve demir çubuklarla saldırdı.

11 Temmuz 2023 Salı 09:26
Kirasını ödemeyen Suriyeli kiracı ev sahibini bıçakladı

Kirasını ödemeyen Suriyeli kiracı ev sahibini bıçakladı



Bursa'da borç-alacak kavgası! Suriyeli kiracıyla mülk sahibi arasında kavga çıktı, ortalık karıştı. 5 vatandaşın yaralandığı kavgada 4 gözaltı var. Yurttaşlar saldırganların yakınları ile birlikte sınır dışı edilmesini istedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mülk sahibi ile Suriye uyruklu kiracısı arasında borç-alacak nedeniyle tornavida ve demir çubuklu kavga çıktı. Çevre esnafın da karıştığı kavgada 5 kişi yaralanırken, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Fatih Caddesinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi.

TORNAVİDA VE DEMİR ÇUBUKLARLA SALDIRDILAR

İşyeri sahibi Talha Ö. (27), iddiaya göre, atölyeye giderek Suriye uyruklu kiracısı Muhammed Misto'dan (29) birikmiş kira borcunu istedi. Parayı vermeyeceğini söyleyen kiracı ile mülk sahibi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Misto ile atölyede bulunan akrabaları Ahmet Talep (21), Mecit Misto (28) ve Muhammed Mesteo (23), tornavida ve demir çubuklarla mülk sahibi Talha Ö.'ye saldırdı. Çevredeki esnafın da dahil olduğu kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, çevrede ise güvenlik önlemi aldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis, olayla ilgili Suriye uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 5 kişi ise özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeliBursaInegöl
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