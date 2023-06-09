Kırıkkale Sulakyurt'ta feci kaza | 17 öğrenci yaralandı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, ön teker aksı kopan otomobilin, geziden dönen ilkokul öğrencilerinin taşındığı servise çarptığı kazada 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçe girişindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mahmut Kaplan (45) yönetimindeki 71 FH 184 plakalı otomobil, ön teker aksının kopması sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle'in (55) kullandığı 71 BF 392 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile öğrenci servisinde bulunan(42) ve(30) ile öğrenciler(10),(9),(8),(8),(8),(9),(10),(9),(9),(8),(8),(8),(10) ve(8), yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün de hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayrıca, Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Kırıkkale gezisinin ardından ilçeye döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.