Kırıkkale Sulakyurt'ta feci kaza | 17 öğrenci yaralandı
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, ön teker aksı kopan otomobilin, geziden dönen ilkokul öğrencilerinin taşındığı servise çarptığı kazada 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün de hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ayrıca, Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Kırıkkale gezisinin ardından ilçeye döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.