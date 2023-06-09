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Kırıkkale Sulakyurt'ta feci kaza | 17 öğrenci yaralandı

Kırıkkale'de ön teker sistemi kopan otomobil faciaya neden oldu. Öğrenci servisine çarpan aks 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.

09 Haziran 2023 Cuma 07:56
Kırıkkale Sulakyurt'ta feci kaza | 17 öğrenci yaralandı

Kırıkkale Sulakyurt'ta feci kaza | 17 öğrenci yaralandı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, ön teker aksı kopan otomobilin, geziden dönen ilkokul öğrencilerinin taşındığı servise çarptığı kazada 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçe girişindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mahmut Kaplan (45) yönetimindeki 71 FH 184 plakalı otomobil, ön teker aksının kopması sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Erdal Çetiner'in (55) kullandığı 71 BF 392 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile öğrenci servisinde bulunan Muhsin Şahin (42) ve Seher Çakal (30) ile öğrenciler Zeynep Doğanay (10), Şerife Özkan (9), Nur Sima Korkmaz (8), İkra Kaplan (8), Poyraz Emin Kalay (8), Tarık Kaya (9), Fikret Tunahan Güneş (10), Göktuğ Koç (9), Azad Erdoğan (9), Berranur Zerde (8), İsa Karamızrak (8), Resul Sarıkaya (8), Salih Tat (10) ve Cevher Adnan Ünal (8), yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün de hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayrıca, Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Kırıkkale gezisinin ardından ilçeye döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Son Güncelleme: 09.06.2023 08:13
Anahtar Kelimeler:
SulakyurtKırıkkale
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