Kırıkkale ve İzmir sahte içki faciası | 7 kişi can verdi

İzmir'de sahte içki faciası | 7 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7’si öldü. İzmir’de ise sahte alkol nedeniyle 50 kişi hastaneye yatırıldı. Hastaların durumunun kritik olduğu belirtildi.



Sahte içkiden hastanelik olan aralarında 70 yaş üstü iki kişinin de bulunduğu 9 kişi hastanelik oldu. İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kenti farklı ilçelerinde ve farklı zamanlarda iddiaya göre sahte içki kullandığı iddia edilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi. Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sahte içki zehirlenmesi: Kırıkkale’de 7 kişi öldü, İzmir’de 50 kişi hastanelik!

Kırıkkale’de son üç günde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle 8 kişi hastanelere başvurdu. İzmir’de 50 kişi hastanelik oldu.

Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. öldü. Ö.Ö’nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili S.Ü. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Yoğun bakımda tutulan 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.