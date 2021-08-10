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Kırım Haber Ajansı Müdürü Aydın Taş ölü bulundu

Kırım Türkleri'nin sesini tüm dünyüyü duyurmak için 2006 yılında kurulan Kırım Haber Ajansı'nın Ankara'da bulunan merkezinde ajansın Türkiye Müdürü Aydın Taş ölü bulundu.

10 Ağustos 2021 Salı 09:03
Kırım Haber Ajansı Müdürü Aydın Taş ölü bulundu

Kırım Haber Ajansı Müdürü Aydın Taş ölü bulundu



Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü ve Türkçe yayın yönetmeni Aydın Taş, Ankara'da bulunan ofisinde ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen Taş'ın şüpheli ölümü suikast iddialarını da gündeme getirdi.

Türkçe, Rusça ve İngilizce yayın yapan Kırım Haber Ajansı'nın (QHA) Türkiye Müdürü Aydın Taş'tan haber alamayan yakınları dün polise başvurdu. Polis, ajansın Çankaya'da bulunan ofisinde Aydın Taş'ı yerde boynunda iple hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taş'ın öldüğü belirlendi. 2 çocuk babası Taş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ön otopsisinde Taş'ın vücudunda darp, yara, kesi izine rastlanılmadı. Aydın Taş’ın cenazesi bugün (10 Ağustos 2021) öğle namazını müteakiben Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.


İntihar mı? Suikast mi?

Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği (TURKSİD) Ukrayna Başkanı İsmet Yüksel ise Taş'ın ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme getirdi. 

Yüksel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Geçen hafta kaybolan Kırım'da Ayder Cumaladdinov asılarak ölü bulundu. Yine bugün Kırım’da Osman Acıosmanov asılar ölü bulundu. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Neler oluyor!!?" diyerek suikast şüphesine dikkat çekti.

Ancak Taş'ın kredi kartı harcamaları üzerine yapılan incelemede halat satın aldığı öğrenildi. Bu detay ise Taş'ın ölümünün intihar olduğu ihtimalını güçlendiriyor.

Detaylı bilgi soruşturma ve otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Son Güncelleme: 10.08.2021 09:06
Anahtar Kelimeler:
Kırım Haber AjansıQHAKırım Haber
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