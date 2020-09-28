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Kırmızı listede yer alıyordu | PKK'lı terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın 2008'den itibaren düzenlediği çok sayıda kanlı saldırıyı düzenleyen, planlayan Vahiyettin Karay adlı terörist öldürüldü.

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:45
Kırmızı listede yer alıyordu | PKK'lı terörist öldürüldü

Kırmızı listede yer alıyordu | PKK'lı terörist öldürüldü

Türkiye'yi kana bulayan çok sayıda terör eyleminin içinde yer alan PKK'nın üst  düzey yöneticilerinden Vahiyettin Karay adlı terörist bugün düzenlenen operasyonla öldürüldü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt içinde bulunan teröristlerin yüze 60’ının sorumlusu olan, KIRMIZI kategoride arananan örgütün sözde Botan Saha Sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında, Van Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 11 Eylül 2020 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Komando Birlikleri tarafından SİHA ve Yakın Hava destekli teröristlere yönelik yapılan operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

AGİT CİVYAN KOD ADLI VAHİYETTİN KARAY TESPİT EDİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarında; teröristlerden birinin sözde Botan Saha Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ve terörden arananlarda “KIRMIZI” kategoride yer aldığı tespit edilmiştir.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİRÇOK KANLI EYLEMİN TALİMATINI VERDİ

Söz konusu teröristin yaklaşık 25 yıldır terör örgütü içerisinde bulunduğu, yurt içindeki teröristlerin yüzde 60’ının sorumlusu olduğu, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa bölgesinde pek çok eyleme bizzat katılmış ve birçok kanlı eylemin talimatını vermiştir.

Terörist, geçmişte Kato Jirka Cephe sorumluluğu, Irak Sincar (Şengal) HPG sorumluluğu, ve Kuzey Alanları Sorumlu Yardımcılığı ve 2019 yılında Botan Saha Sorumluluğuna getirilmiştir.

ASKERİ KONVOYUN GEÇİŞİ ESNASINDA EYP PATLATILMIŞTI

Terörist; 2007 yılında (12) askerin şehit olduğu Hakkari Dağlıca eyleminin planlayıcılarından ve uygulayıcılarından olduğu,
- 19.08.2008 tarihinde Yüksekova Karlı köyünde askeri konvoyun geçişi esnasında EYP patlatılması eyleminin tamilatını verdiği,
- 22.08.2008 tarihinde Yüksekova Havre Tepede bulunan askeri birliğe sızma eylemini gerçekleştiren grup içerisinde bulunduğu.
- 12.07.2008 tarihinde Yüksekova Veragöz bölgesinde askeri malzeme taşıyan kamyonların yakılması eyleminin talimatını vermiştir.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMAMIŞTIR"

Diğer etkisiz hale getirilen teröristlerin ise sözde Botan Saha Karargahında Botan Eyaleti Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman’ın koruması olarak faaliyet gösteren Canfeda Goyi kod adlı Tekin Yıldırım olduğu, Botan Saha Karargahında Botan Eyaleti Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman’ın koruması ve muhaberecisi olarak faaliyet gösteren Diren Amed kod adlı olduğu tespit edilmiştir.

11 Eylül 2020 tarihinde icra edilen operasyonda (3) teröristi etkisiz hale getirirken şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut TOP, J.Uzm.Çvş. Yusuf UYAR ve J.Uzm.Çvş. Sezer UÇAR’ın kanları yerde kalmamıştır.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İki önemli haber. Bir, Diyarbakır annelerinin 18'inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. İki, kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun" ifadesini kullandı.


 

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