Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kırtasiyede 14 yaşında kız çocuğuna taciz

İstanbul Fatih'te bir kırtasiye dükkanında 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan şahıs önce serbest bırakıldı, artan kamuoyu baskısının ardından tutuklandı.

03 Ocak 2023 Salı 16:08
Kırtasiyede 14 yaşında kız çocuğuna taciz


Kırtasiyede 14 yaşında kız çocuğuna taciz

Fatih'te kırtasiye dükkanına giren 14 yaşındaki öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi kararı verilen kırtasiye çalışanı A.S. için savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli A.S. yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te 28 Aralık Çarşamba günü, 14 yaşındaki öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. Çocuk, kırtasiyeye girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı.


GÖZALTINA ALINDI

Kimsenin içeride olmadığı sırada kırtasiye çalışanı öğrenciye sarılarak öpmeye çalıştı. Bir müşterinin içeri girmesiyle Kırtasiyeden çıkan çocuk, evine giderek durumu ailesine anlattı.

Babanın şikayeti üzerine kırtasiye çalışanı A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılığın “Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli A.S. hakkında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bunun üzerine savcılık, şüphelinin adli kontrol kararına itirazda bulundu. Savcılık itirazında, 15 yaşından küçük mağdur çocuğun tacizini doğrular nitelikteki kamera görüntüleri ile suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe olduğu gerekçesiyle  şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, A.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. A.S Fatih ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı. 

Anahtar Kelimeler:
KırtasiyeTacizKırtasiyede Taciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte doktor Ayşe Özkiraz | Reçete yazmadım, dikiş yaptım
Sahte doktor Ayşe Özkiraz | Reçete yazmadım, dikiş yaptım
Sinan Ateş cinayeti | Kulislerde konuşulan iki önemli iddia
Sinan Ateş cinayeti | Kulislerde konuşulan iki önemli iddia
Mersin'de kadın doktora saldırınlar yakalandı
Mersin'de kadın doktora saldırınlar yakalandı
Ümit Genç olayı | MİT ve Yargıtay üyesiyim diyerek dolandırmış
Ümit Genç olayı | MİT ve Yargıtay üyesiyim diyerek dolandırmış
Sinan Ateş cinayeti | Kiralık katil iddiası
Sinan Ateş cinayeti | Kiralık katil iddiası
Göztepe - Altay maçı | Yanıcı madde taşıyan şirket kapatıldı
Göztepe - Altay maçı | Yanıcı madde taşıyan şirket kapatıldı
Sinan Ateş cinayeti | Aileden ilk açıklama
Sinan Ateş cinayeti | Aileden ilk açıklama
İzmir'de vinç faciası | İhmal iddiasına 3 gözaltı
İzmir'de vinç faciası | İhmal iddiasına 3 gözaltı
Sinan Ateş'in katil zanlısı aranıyor | Emniyet o ismi yalanladı
Sinan Ateş'in katil zanlısı aranıyor | Emniyet o ismi yalanladı
Sinan Ateş'e suikast | MHP ve ülkücü kuruluşlar sessiz
Sinan Ateş'e suikast | MHP ve ülkücü kuruluşlar sessiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim