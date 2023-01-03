

Kırtasiyede 14 yaşında kız çocuğuna taciz

Fatih'te kırtasiye dükkanına giren 14 yaşındaki öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi kararı verilen kırtasiye çalışanı A.S. için savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli A.S. yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te 28 Aralık Çarşamba günü, 14 yaşındaki öğrenci, okul çıkışında cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. Çocuk, kırtasiyeye girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı.



GÖZALTINA ALINDI

Kimsenin içeride olmadığı sırada kırtasiye çalışanı öğrenciye sarılarak öpmeye çalıştı. Bir müşterinin içeri girmesiyle Kırtasiyeden çıkan çocuk, evine giderek durumu ailesine anlattı.

SERBEST KALDI

Babanın şikayeti üzerine kırtasiye çalışanı A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılığın “Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli A.S. hakkında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bunun üzerine savcılık, şüphelinin adli kontrol kararına itirazda bulundu. Savcılık itirazında, 15 yaşından küçük mağdur çocuğun tacizini doğrular nitelikteki kamera görüntüleri ile suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe olduğu gerekçesiyle şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, A.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. A.S Fatih ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı.