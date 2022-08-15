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Kıskanç sevgili, genç kadının kaburga kemiğini kırdı

3 yıldır erkek arkadaşının şiddetine maruz kalan Sevi Avşar adlı genç kız, bir gözünde görme kaybına neden olan saldırının durdurulmasını istiyor.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:53
Kıskanç sevgili, genç kadının kaburga kemiğini kırdı

Kıskanç sevgili, genç kadının kaburga kemiğini kırdı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde C.Ç., kendisinden gördüğü şiddet nedeniyle tedavi için yardım isteyen sevgilisi Sevgi Avşar'ın (34) dükkanını basıp, darbetti. Dükkanına da hasar verdiğini gören Avşar ise sevgilisinin otomobilinin camını keserle kırdı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu. 3 yıldır şiddet gördüğünü ve bu nedenle sol gözünde görme kaybı olduğunu belirten Avşar, "Bana bunu o yaptı. Ben de tedavi sürecinde yanımda olmasını istemiştim ama kendisi, şantaj yapıyorum, diye algılamış" dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sevgi Avşar, iddiaya göre, 3 yıl boyunca erkek arkadaşı C.Ç.'den şiddet gördü. Bu nedenle sol gözünde görme kaybı oluşan Avşar, C.Ç.'den tedavi masraflarını karşılamasını istedi.


Bu talep sonrası Avşar'ın işlettiği tuhafiye dükkanına giden C.Ç., yine şiddet uyguladı ve işyerine hasar verdi. Avşar da dükkanın önüne çıkarak, C.Ç.'nin otomobilin ön camını keser ile kırdı. İhbarla gelen polis ekiplerince karakola götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi oldu.

"KABURGAMI KIRDI"

3 yıldır C.Ç. ile birlikte olduğunu ve çok büyük baskı gördüğünü söyleyen Sevgi Avşar, "Kendimi onun baskısına şartlandırmıştım. O baskıyı kabullenmiştim. Çok ağır şiddetlere maruz kaldım. Beni işimden etti, bir kafede çalışıyordum. Bana yasaklar koydu. Çalıştığım kafede müşteriye güldüğüm için 'Neden gülüyorsun?' diyerek kolumda sigara söndürdü. Kıyafetimi uygunsuz bulduğu için evimde bana dehşeti yaşattı. Kaburgamı kırdı, 20 gün rapor aldım. Bunların raporları tarihleriyle mevcut ama şikayetçi olamadım. O kadar çok üzerimde baskısı vardı ki. Annem yok, babam burada yaşamıyor. Yalnız oluşumdan faydalandı" dedi. 


"ERKEK MÜŞTERİ MASKE ALDIĞI İÇİN DAYAK YEDİM"

C.Ç.'den sürekli şiddet gördüğünü anlatan Avşar, "İşi bıraktıktan sonra kendi birikimlerimle küçük bir dükkan açtım. Dükkanda da bana ağır kurallar koydu. 'Dükkana hiçbir erkek müşteri girmeyecek' dedi. Bir erkek müşteri dükkanımdan maske aldığı için dayak yedim. En son olayımız, yine kıskançlıktan dolayı oldu. Dükkanımda çok büyük kavga çıktı. Dükkanı dağıtarak, beni darbetti. Kendimi ondan kurtarmak için dışarı attım. Dışarıdan 'Çık dükkanımdan' diye bağırıyordum. Kapı girişinde küçük bir keser vardı. Onu alıp, aracının camını indirdim. Böylelikle dükkandan çıktı. Darp raporlarım da var. En son cuma günü bu şekilde kendisinden kurtuldum. Darp raporumu aldım ve şikayetçi oldum" diye konuştu. 


"YÜZÜM, GÖZÜM MORLUK İÇİNDE KALDIM"

Kendisini baskı altında hissettiğini belirten Sevgi Avşar, "Hala bedenimde ve ruhumda izlerini taşıyorum. 3 çocuk annesiyim ve 3'ü de benimle yaşıyor. Kızım kolumda yaptığı izleri gördüğünde, çok defa 'Yine o mu yaptı?' dedi. Yüzüm, gözüm morluk içinde kaldım. Dükkanımı onun yüzünden çok kez açamadım. İş yapamadım, şahitlerim de var. Diğer esnaf arkadaşlar da olaya şahit oldu. İfade verdiler. Kendimi tehdit altında hissediyorum. Bir yere gittiğimde halen baskısı altında olduğumu hissediyorum. Tedavi sürecinde yanımda olmasını istemiştim. Kendisinden bunu talep ettim ama bunu şantaj yapıyorum, diye algılamış. Kesinlikle değil. Konuşmalar da var. Sadece açtığı yaraları kapatmasını istemiştim" dedi.

Son Güncelleme: 15.08.2022 11:35
Anahtar Kelimeler:
KıskançlıkDayağıDarmKartepeSaldırı
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