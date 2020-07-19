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Kız arkadaşına önce uyuşturucu verdi, sonra tecavüze kalkıştı

Sakarya Akyazı'da yol kenarında baygın halde bulunan İlayda S.'yi (19) feci şekilde şiddet uygulayan erkek arkadaşı Enes K., tutuklandı. Talihsiz genç kıza uyuşturucu verilirek tecavüz edilmek istendiği ortaya çıktı. 

19 Temmuz 2020 Pazar 08:32
Kız arkadaşına önce uyuşturucu verdi, sonra tecavüze kalkıştı

Kız arkadaşına önce uyuşturucu verdi, sonra tecavüze kalkıştı

Kadına şiddet ve istismar yeri bir boyut kazandı. Zorla uyuşturucu verdiği kız arkadaşına tecavüz etmeye kalkan, başaramayınca da feci şekilde döverek yol kenarına atan Enes K. adlı zanlı yakalanarak tutuklandı. Enes K. savunmasında 'Onu kıskandığım için yaptım" itirafında bulundu. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarında baygın halde bulunan ve uyuşturucu madde verildiği öğrenilen İlayda S.'yi (19) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Enes K., tutuklandı. İlayda S. ifadesinde, Enes K.'nın tecavüze kalkıştığını öne sürdü. Cezaevine götürülen Enes K. ise ifadesinde, "Ben kıskançlıktan yaptım, buradan dışarı çıkınca yine onun yanına gideceğim" dedi.


Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde dün vatandaşlar tarafından yol kenarında baygın halde bulunan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu ve darbedildiği ortaya çıkınca Akyazı İlçe Jandarma ekipleri, erkek arkadaşı Enes K.'yı gözaltına aldı. Enes K., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KAÇMIŞTIM, YOLDA BAYILMIŞIM'

Akyazı Adliyesi'ne getirilen ve erkek arkadaşı Enes K.'dan şikâyetçi olan İlayda S., "6 aydır birlikteydik. Evdeyken uyuşturucu verdi bana. Sonra tecavüz etmeye kalktı. Ben karşı koyunca darbetti. Sonra evden kaçmıştım, yolda bayılmışım. Kendisinden şikâyetçiyim" dedi.

'YİNE ONUN YANINA GİDECEĞİM'

Tutuklanarak cezaevine götürülen Enes K. ise ifadesinde, "Ben kıskançlıktan yaptım, buradan dışarı çıkınca yine onun yanına gideceğim. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

Son Güncelleme: 19.07.2020 08:35
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