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Kız arkadaşını bıçakladı, sosyal medyaya mesaj vermeye koştu

Sokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladıktan sonra ilk işi sosyal medyaya girmek olan saldırgan, kendini buradan savundu.

30 Kasım 2020 Pazartesi 02:15
Kız arkadaşını bıçakladı, sosyal medyaya mesaj vermeye koştu

Kız arkadaşını bıçakladı, sosyal medyaya mesaj vermeye koştu


Kadınlara yönelik saldırıları önlemek için yoğun olarak kullanılan sosyal medya hesapları, saldırganların reklam platformuna döndü. Kız arkadaşını sokak ortasında bıçaklayan saldırgan, olayın hemen ardından sosyal medya hesabından kendini savunurken tepki çeken mesajlar vermeyi ihmal etmedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25),tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.


Olay, saat 15.30 sıralarında İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Meydanı'nda karşılaşan Ümit D. ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rüya Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit D. bulunan bıçakla Yılmaz´ı sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz´a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüya Yılmaz Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli Ümit D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Rüya Yılmaz'ı bıçakla yaralayan Ümit D.'nin önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak talihsiz kadına tehditler savurduğu öğrenildi. Ümit D.'nin bugün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.

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Son Güncelleme: 30.11.2020 02:18
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