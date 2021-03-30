Kız arkadaşını tokatlayan Engin Ceylan tutuklandı
Bir iş yerinde kız arkadaşı Beste Ö'ye tokatlayarak şiddet uygulayan spor hocası olduğu bildirilen Engin Ceylan tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 ay önce meydana gelen olayda, Engin Ceylan isimli şahıs sevgilisi Beste Ö.'yü iş yerinde darbetmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturmada, şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, spor hocası Engin Ceylan'ın (33),kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı fili ve sözlü şiddetin güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılık harekete geçti.
Edinilen bilgiye göre poliste ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Engin Ceylan, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.