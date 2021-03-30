Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kız arkadaşını tokatlayan Engin Ceylan tutuklandı

Marmaris'te bir iş yerinin güvenlik kameralarına takılan kadına şiddet görüntüleri üzerine savcılık tarafından gözaltına alınan Engin Ceylan önce serbest bırakıldı, sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 Mart 2021 Salı 19:54
Kız arkadaşını tokatlayan Engin Ceylan tutuklandı

Kız arkadaşını tokatlayan Engin Ceylan tutuklandı

Bir iş yerinde kız arkadaşı Beste Ö'ye tokatlayarak şiddet uygulayan spor hocası olduğu bildirilen Engin Ceylan tutuklandı.


Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 ay önce meydana gelen olayda, Engin Ceylan isimli şahıs sevgilisi Beste Ö.'yü iş yerinde darbetmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturmada, şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, spor hocası Engin Ceylan'ın (33),kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı fili ve sözlü şiddetin güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılık harekete geçti.


Edinilen bilgiye göre poliste ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Engin Ceylan, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Beste öEngin CeylanKadına DayakTokatMarmarisSon Dakika Haberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rümeysa Sena Kara'nın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?
Rümeysa Sena Kara'nın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?
Sevgilisini tokatlayan Engin C.'ye tepki yağıyor
Sevgilisini tokatlayan Engin C.'ye tepki yağıyor
Düzce ve Şırnak'ta feci kaza 7 ölü var
Düzce ve Şırnak'ta feci kaza 7 ölü var
Yarasa Kız operasyonu | Gasp çetesinden 115 gözaltı var
Yarasa Kız operasyonu | Gasp çetesinden 115 gözaltı var
Sakar damat, düğünde kayınpederini vurdu
Sakar damat, düğünde kayınpederini vurdu
Savcı Özlem Salkım'ı vuran silahın sahibi belli oldu
Savcı Özlem Salkım'ı vuran silahın sahibi belli oldu
Bitcoin çetesine 3 ilde operasyon | 8 gözaltı var
Bitcoin çetesine 3 ilde operasyon | 8 gözaltı var
Maskesiz otobüs şoförü yolcunun üstüne yürüdü | Akıllı ol
Maskesiz otobüs şoförü yolcunun üstüne yürüdü | Akıllı ol
Çocuklarına kızdı, babasını dükkanda kurşunladı
Çocuklarına kızdı, babasını dükkanda kurşunladı
Eşini öldüren adama adliye önünde destek
Eşini öldüren adama adliye önünde destek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim