Kız arkadaşıyla saunaya girdi, hayatını kaybetti



Karaman'da bir hamamın işletmeciliğini yapan şahıs, kız arkadaşıyla birlikte girdiği saunada öldü. İddiaya göre saunaya giren ve uyuya kalan Ömer Sazak'ın kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Hamamda T isimli genç kadın ise hastaneye kaldırıldı.



Saat 18.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda meydana gelen olayda Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti.

SAUANADA UYUYAKALINCA, HAYATINI KAYBETTİ

Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuyakaldı.

AŞIRI SICAKTAN FENALAŞAN KIZ ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra uyanan Elif T., Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.