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Kız kaçırma davasında katliam, 5 ölü var

Kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü, 5 ölü var.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:15
Kız kaçırma davasında katliam, 5 ölü var

Kız kaçırma davasında katliam, 5 ölü var



Erzurum'da kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında bu sabah saatlerinde yaşanan kavgada 1'i güvenlik korucusu 5 kişi hayatını kaybetti. Kavganın ardından olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı


Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde, bugün öğle saatlerinde, katliam gibi bir kavga yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçmişte yaşanan kız kaçırma olayı yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri arasında yeniden tartışma yaşandı.

1'İ KORUCU 5 KİŞİ CAN VERDİ

Edinilen ilk bilgilere göre tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmanın yaşandığı kavgada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerden birinin köy korucusu olduğu belirtiliyor.

KAÇAN 2 KİŞİ ARANIYOR

Kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler İ.Y. ve B.Y. olayın ardından kayıplara karıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri operasyon başlattı.

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