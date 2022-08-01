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Kız kardeşine çiçek gönderen adamın sırtında sopa kırdılar

İstanbul Bağcılar'da, kız kardeşine çiçek gönderen adamın evini basan ağabey ve arkadaşları ortalağı savaş alanına çevirdi

01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:41
Kız kardeşine çiçek gönderen adamın sırtında sopa kırdılar

Kız kardeşine çiçek gönderen adamın sırtında sopa kırdılar


İstanbul Bağcılar son günlerin en garip saldırısına şahit oldu. Demirkapı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında esnaflık yapan birinin oğlu, iddiaya göre aynı mahallede oturan bir kıza çiçek gönderdi. Eve gönderilen çiçekten kızın ağabeyinin de haberi oldu.

POLİS VE BEKÇİLER ZOR AYIRDI

Ağabey, yanına aldığı birkaç arkadaşıyla, çiçeği gönderen kişinin babasının dükkanına gitti. Dükkanda çiçek gönderen kişiyi gören grup, onu sokak arasına doğru kovalamaya başladı. Grup, çiçek göndereni yakaladıktan sonra tekme ve sopalarla dövmeye başladı. 

Mahalleli kargaşayı ayırmaya çalıştı. Kızın ağabeyi elindeki sopayı, çiçeği gönderen kişinin sırtında kırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve bekçiler kavgayı ayırdı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çiçeği gönderenin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"SIRTINDA SOPAYI KIRDILAR"

Mahalle sakinlerinden biri, "Gürültüyü duyduk camdan baktık. Ellerinde sopa olan birkaç kişi vardı, bir kişiye sağlam vuruyorlardı. Biz kavganın önce dernek binasında çıktığını sandık ama zihinsel engelli kişi bir kıza çiçek göndermiş. Kızın ailesi de sokakta o çocuğa denk gelince dövdü. Sırtında sopayı kırdılar. Biz de camlardan çığlık attık vurmayın diye" dedi.

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