Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kız kardeşine mesaj atan gence jiletli saldırı

Kız kardeşine mesaj attığı iddia edilen bir genci sokak ortasında darp eden magandaların işkence görüntülerini sosyal medyada yayınlamaları tepkilere neden oldu.

25 Ekim 2022 Salı 07:52
Kız kardeşine mesaj atan gence jiletli saldırı

Kız kardeşine mesaj atan gence jiletli saldırı

Adana'da bir grup, yakınları olan kıza mesaj attığını iddia ettiği genci sokak ortasında iç çamaşırıyla kalana kadar soydu, ardından tekme ve yumruklarla darbedip, yüzünü jiletle kesti. Bu yaşananların sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.


JİLETLE YÜZÜNÜ KESTİLER

Kızın ağabeyinin de bulunduğu öğrenilen gruptan bazı kişiler gencin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere yatırılan gencin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle gencin yüzüne kesikler attı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darbetmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis, saldırganların ve darbedilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Adanaİşkence
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmangazi Köprüsü üstünde intihar
Osmangazi Köprüsü üstünde intihar
Karaman'da aile sağlığı merkezine silahlı baskın
Karaman'da aile sağlığı merkezine silahlı baskın
Okul önünde silahlı çatışma | 2 ölü 13 yaralı var
Okul önünde silahlı çatışma | 2 ölü 13 yaralı var
Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni gözaltında
Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni gözaltında
Sude Akarsu cinayeti | Acılı anne isyan etti | Defalarca şikayetçi oldum
Sude Akarsu cinayeti | Acılı anne isyan etti | Defalarca şikayetçi oldum
Nevşehir'de balon faciasında 2 turist can verdi
Nevşehir'de balon faciasında 2 turist can verdi
Fidye için sevgilisiyle çocuklarını kaçıran Suriyeli anneye sınır dışı
Fidye için sevgilisiyle çocuklarını kaçıran Suriyeli anneye sınır dışı
Parkta top kavgası can aldı, 2 ağır yaralı var
Parkta top kavgası can aldı, 2 ağır yaralı var
Dr. Bugra Kaan'ın ölümü | Ehliyetsiz sürücü 17 yaşında çıktı
Dr. Bugra Kaan'ın ölümü | Ehliyetsiz sürücü 17 yaşında çıktı
Kopan kulağı martı kapmıştı | Saldırgan Alman vatandaşı olmuş
Kopan kulağı martı kapmıştı | Saldırgan Alman vatandaşı olmuş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim