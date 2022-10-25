Kız kardeşine mesaj atan gence jiletli saldırı
Adana'da bir grup, yakınları olan kıza mesaj attığını iddia ettiği genci sokak ortasında iç çamaşırıyla kalana kadar soydu, ardından tekme ve yumruklarla darbedip, yüzünü jiletle kesti. Bu yaşananların sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.
JİLETLE YÜZÜNÜ KESTİLER
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darbetmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Polis, saldırganların ve darbedilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.