Kız kardeşine mesaj atan gence jiletli saldırı

Adana'da bir grup, yakınları olan kıza mesaj attığını iddia ettiği genci sokak ortasında iç çamaşırıyla kalana kadar soydu, ardından tekme ve yumruklarla darbedip, yüzünü jiletle kesti. Bu yaşananların sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.



JİLETLE YÜZÜNÜ KESTİLER

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Kızın ağabeyinin de bulunduğu öğrenilen gruptan bazı kişiler gencin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere yatırılan gencin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle gencin yüzüne kesikler attı.

Grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darbetmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis, saldırganların ve darbedilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.