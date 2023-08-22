Kız kardeşini 'Araba kullanma' karşılığında istismar etmiş
Konya'da, kız kardeşi 16 yaşındaki E.B.'ye cinsel istismarda bulunan 21 yaşındaki V.B. tutuklandı. İfadesinde suçunu itiraf eden V.B.’nin, otomobilini kullanması karşılığında, kardeşine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söylediği belirtildi.
V.B., ifadesinde, "2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. 'Arabamı kullanmak istersen benimle ilişkiye gireceksin' dedim, o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti” dediği öğrenildi. İfadesinin ardından Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.B., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.