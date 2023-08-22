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Kız kardeşini 'Araba kullanma' karşılığında istismar etmiş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kız kardeşine cinsel istismarda bulunan zanlı yakalanarak tutuklandı.

22 Ağustos 2023 Salı 16:06
Kız kardeşini 'Araba kullanma' karşılığında istismar etmiş


Kız kardeşini 'Araba kullanma' karşılığında istismar etmiş


Konya'da, kız kardeşi 16 yaşındaki E.B.'ye cinsel istismarda bulunan 21 yaşındaki V.B. tutuklandı. İfadesinde suçunu itiraf eden V.B.’nin, otomobilini kullanması karşılığında, kardeşine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söylediği belirtildi.

Seydişehir ilçesinde Kur'an kursuna giden E.B., bir hafta önce eğitmenine, ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Eğitmen, durumu aileye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, fabrikada çalışan V.B.'yi gözaltına aldı.

V.B., ifadesinde, "2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. 'Arabamı kullanmak istersen benimle ilişkiye gireceksin' dedim, o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti” dediği öğrenildi. İfadesinin ardından Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.B., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
KonyaSeydişehir
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