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Kız öğrenci yurduna taciz eden iki kişi gözaltında

İstanbul Şişli'de bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilere sözlü tacizde bulunan 2 kişi gözaltına alındı

28 Ekim 2023 Cumartesi 21:18
Kız öğrenci yurduna taciz eden iki kişi gözaltında






Kız öğrenci yurduna taciz eden iki kişi gözaltında

Şişli’de faaliyet gösteren bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilere oturduğu binadan sözlü taciz ve hakarette bulunduğu iddiasıyla 2 şahıs gözaltına alındı. 


Olay, 28 Ekim günü Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallede faaliyet gösteren kız öğrenci yurdunun karşı apartmanında ikamet eden İ.Y. isimli şahıs ile Ş.C. isimli kadın şahsın, yurt binasında kalan öğrencilere yönelik taciz içerikli hakaretler ve sinkaflı kelimeler kullandığı ileri sürüldü.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahısları olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada İ.Y. isimli şahsın “Taksirle Yaralama”, “Tehdit” ve “Kasten Yaralama” gibi suçlardan toplamda 11 adet kaydı olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, “Cinsel Taciz” ve “Tehdit - Hakaret” suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ş.C. isimli kadın şahıs serbest bırakılırken İ.Y. isimli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

Son Güncelleme: 28.10.2023 22:36
Anahtar Kelimeler:
LurtTacizTacizler
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